SpaceX火箭帶Tesla跑車上太空 逾兩半年以來首次接近火星

Tesla行政總裁馬斯克兩年半前經SpaceX火箭送上太空的Tesla紅色電動跑車，周三首次接近火星。

這輛紅色電動跑車搭載穿着太空衣的假人「Starman」，一人一車2018年透過SpaceX的「獵鷹重型」（Falcon Heavy）運載「坐順風車升空」。SpaceX周三發推文表示，這輛跑車接近距離火星約805萬公里以內（500萬英里）。哈佛-史密森天體物理學中心天文學家道爾（Jonathan Dowell）說：「這是一段很長的距離。火星會顯得只有月亮直徑十分之一大，雖然很小但未至於只有一點。」

道爾利用美國太空總署噴射推進實驗室的Horizons系統追蹤火箭，該系統可精確計算出獵鷹九號離開地球後初始軌道的準確軌迹。他表示火箭正在太陽周圍的橢圓形軌道上。

追蹤Tesla跑車位置的網站whereisroadster.com資料顯示，它已經完成了約1.7507次圍繞太陽公轉。該網站指這輛車自大約兩年八個月前發射上太空以來，移動了近21億公里（13億英里），目前距離地球超過5,954萬公里（3,700萬英里），尚要一段時間才會再次接近地球。道爾表示：「它將於2047年在500萬公里以外越過地球，距離未近到足以看清楚它。」

這輛電動跑車未來可能墜落回到地球。根據加拿大多倫多大學天體物理學教授賴因（Hanno Rein）撰文計算的機率，Tesla送上太空的紅色電動跑車，有6%機會在未來100萬年內墜落地球，墜落金星的機率則為2.5%。

美國有線新聞網絡

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