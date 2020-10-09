美國大選｜逾660萬選民已投票 學者料今年投票率創新高

（北美通訊）在武漢肺炎疫情下，美國多個州分都特別安排提早投票和郵寄選票。根據最新數據，雖然距離選舉日還有三個多星期，但已有660萬美國選民投了票，有學者估計，今年的總投票率可望打破1908年紀錄，達到65%，即是有1.5億合資格選民投票。

全美除了六個州分之外，其餘地方都各為選民安排提早投票。根據美國選舉資訊網站「美國選舉計劃」（United States Elections Project）的數據顯示，660萬已投票的選民中，大部份是親身前往票站投票。而在其中七個州分，民主黨支持者郵寄選票的數目比對手多出一倍以上，估計這跟總統特朗普強烈反對郵寄選票，認為郵寄選票會較易出現選舉舞弊有關。

負責今次研究計劃的佛羅里達大學教授Michael McDonald表示，過往提早投票的選民，都是在剛開始時最為踴躍，其間投票人數會回落，至選舉日前再飆升。但他發現今年在某些州份，提早投票的人數持續上升。

他認為今年出現這個變化，除了是因為許多州分為應對疫情而為提早投票和郵寄選票作出特別安排外，也有可能是因為不少選民都早已定下投票意向，渴望自己一票能夠左右特朗普的政治前途。

McDonald預計，今屆大選的總投票人數將達到約1.5億人，佔合資格選民總數的65%，為1908年以來最高。

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