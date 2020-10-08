武漢肺炎｜不滿白宮跟進慢 華盛頓特區籲曾出席玫瑰園活動人士求醫及接受檢測

美國華盛頓特區衞生部罕有地發出公開信，呼籲所有曾出席9月26日白宮玫瑰園活動的白宮職員和其他人士，接受武漢肺炎病毒檢測及求醫。

總統特朗普當天在玫瑰園正式提名保守派聯邦上訴法院法官巴雷特(Amy Coney Barrett)填補最高法院大法官遺缺，之後特朗普、多名白宮高層及兩名參議員均確診武肺。此封公開信反映衞生部對白宮醫療小組追蹤接觸者的行動缺乏信心。

公開信有9名來自馬里蘭州和維珍尼亞州衞生部的官員參與聯署。信中指出，直至今天，追蹤緊密接觸者的行動仍有限，相信仍有白宮職員及附近居民有被感染的危險，呼籲任何曾出席當天活動的人士及曾與他們接觸的人，與當地衞生部聯絡，看看是否需要隔離。

華盛頓特區市長鮑澤(Muriel Bowser)的政府，以往一直採取放手不管的態度，表示相信白宮醫療團隊可做好追蹤和跟進工作。但鮑澤本周較早時說，每次嘗試與白宮聯絡詢問玫瑰園集體感染一事，都會收到「非常粗暴」的回應，因此相信有需要採取行動。

美聯社

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