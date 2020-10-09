武漢肺炎｜特朗普留院三日料花10萬美元 納稅人代支付

（北美通訊）美國確診武漢肺炎的人數，已超過750萬，《紐約時報》就相關治療費用進行調查，發現有病人醫藥費，高達40萬元（美元，下同），而60歲或以上、曾留院的病人，醫療費中位數亦高達6.2萬元。報道評估特朗普留院三日的費用，料超過10萬元，由聯邦政府代為支付。

在美國，因感染武肺而入院的人數接近50萬，他們的確診檢測收費，每次為100元至數千元不等，視乎不同地區和醫院。其中，德州一間醫院急症室曾索價6,408元，為病人檢測病毒。

報道翻查病人醫院賬單發現，重複檢測佔了醫療費用一大部分，除非檢測在醫生簽紙下進行，否則不被保險承包，病人須自行承擔費用，隨時收到天價賬單。在紐約市布魯克林從事染髮師的巴坦（Marta Bartan）為了復工，自費到醫院檢測，最終收到價值1,394元的賬單。

醫療數據公司Castlight資料顯示，美國有2.4%檢測費用由病人自付。由於全美已進行近1.1億次檢測，按此推算，多達200多萬次檢測由病人自掏腰包進行。

經濟學家仍未清楚治療武漢肺炎的具體收費多少，但醫療數據庫FAIR Health初步數據顯示，60歲或以上、曾經留院的病人，治療收費中位數約6.2萬元，其中，有25%費用為2.7萬元以下，25%費用則高達19.3萬元或以上。

如病人購買了醫療保險，保險公司可代為議價，把收費中位數壓至約3.2萬元。若病人沒有保險，便沒有講價餘地。目前，特朗普政府正入稟尋求廢除「奧巴馬醫保」，最高法院已定於11月10日開始審訊。報道指，「奧巴馬醫保」一旦被廢除，更多人要支付更高昂保費，甚至失去醫保，武肺病人將面對沉重財政負擔。

報道亦評估了特朗普留院三日醫治武肺的費用，料超過10萬元，主要為檢測費用，以及超過四萬元的直升機接送費用。特朗普服食的藥物瑞德西韋（Remdesivir），藥廠吉利德（Gilead）就每次療程向私人保險公司和政府保險收取不同價格，私人保險公司支付3,120元，政府旗下的Medicare和Medicaid則為2,340元。

至於特朗普接受生物科技公司Regeneron的抗體雞尾酒治療，目前仍在臨床試驗階段，故不會向病人收費。

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