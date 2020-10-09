美國擬趕走三分一外籍工人 留學生畢業搵工極困難

（北美通訊）美國國土安全部和勞工部大幅收緊非移民工作簽證（下稱H-1B）條件，包括提高申請者薪金要求，規定學歷與工種一致等，料三分一外籍人士不合資格，或被趕出美國。加州有律師向《蘋果》表示，新例迫使美國企業把工作職位外判到別國，對經濟沒有好處。有僱主則表示，新例如落實，將減少聘請留學畢業生。

駐洛杉磯記者：張紫茵

美國政府每年批出8.5萬張H-1B工作簽證，讓美國企業聘請外國人才，有效期三年。南加州資深移民律師鄭博仁表示，總統特朗普四年前上任時，已表明要改革移民制度。事實上，在2016年美國政府H-1B簽證申請被拒率只有6.1％，今年初已急增至29%，反映當局正暗地收緊政策，「雖然法律沒有改，但移民局對很多H1-B案子（處理）更嚴格。」

國土安全部和勞工部日前公佈新規定，收緊H-1B申請要求，預計三分一申請將被駁回；新例於10月8日開始公眾諮詢，料60日後、即12月8日實施。

鄭博仁指，新例有兩個重點，第一是學歷跟工作一致，過去只是「建議一致」，如今正式成為法例。此外，新例大幅提高申請者的薪酬要求，入門職位的最低薪酬，由目前行業範圍的第17個百分位，提高到第45個百分位；而高技術工作申請者，最低薪酬要求由第67個百分位，上調到第95個百分位，變相要加薪三分一。

例如在矽谷擔任初級網頁開發員（web developer），目前，只要年薪達6.2萬元（美元、下同），便符合申請工作簽證資格，新例下，年薪要求提高至9萬元，比業內45％的人高。對於最高級別的網頁開發員，過去年薪只要達12.2萬元，新例下提高至17.8萬元，比業內95％的人高。

目前，全美約75%的H-1B簽證用於科技行業，鄭博仁坦言，新例會增加僱主招聘成本，如果找不到合適本地人才，科技公司很可能把部份技術工作外判別國，對美國和僱主皆是雙輸。他坦言，美國移民政策自特朗普上任後不斷更改，近年申請H-1B簽證的人數已大減，經他律師樓處理的申請，四年來減少了25％。

「很多公司知道H-1B有漏洞，這是一個事實，特朗普改變這個移民系統，不是一件不應該做的事情。」鄭博仁補充﹐新例除了使外籍人士更難在美國找到工作，目前手持H-1B簽證的人，當他們申請延長簽證時，也會被再次審核資格。

在加州經營會計師事務所的陳柏宇表示，他很多客戶是華人，所招聘的會計師皆需要懂中文。過往，他聘請不少畢業留學生，經過一年實習後，公司為表現良好的人申請H-1B。但由於整體申請人數太多，公司今年為6名至7名員工申請簽證，僅一半人成功獲批。

陳柏宇指，新例一旦落實，申請H1-B簽證門檻大幅提高，他傾向聘請更多本地人，而非留學生。對於簽證到期的員工，陳柏宇指，他們為公司打拼，亦累積了經驗，如果表現良好，為了留住人才也會把薪酬調整到法例最低要求以上，甚至替他們申請綠卡。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！