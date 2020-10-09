本年度諾貝爾文學獎由美國女詩人格盧克（Louise Glück）奪得，評審指她以「充滿樸實之美的無可挑剔詩意聲音，令個人的存在化成普世」，使她成為歷來117位文學獎得主中第16位摘桂冠的女性。《華盛頓郵報》形容，這次把最高榮譽給「世上其中一位最受愛戴的詩人」，或有助負責頒發文學獎的瑞典學院驅走近年的麻煩。

瑞典學院常任秘書馬爾姆（Mats Malm）昨天宣佈格盧克得文學獎，指她在美國時間清早收到得獎通知時，表示驚訝和高興。格盧克將可得1,000萬瑞典克朗（873萬港元）。

諾貝爾文學獎委員會主席奧爾森（Anders Olsson）表示，格盧克12部原創詩集「特點都是追求清晰」（另有兩部作品合輯），她的詩往往引用古典典故和探討家庭生活，詩句「質樸得來機智，創作很精緻」，她詩中的聲音坦誠和堅定，卻也帶着辛辣的智慧。

家庭親子關係為創作核心

瑞典學院介紹格盧克時，指她在1968年出版首部詩集《Firstborn》（第一個孩子） 不久，就已成為美國當代文學其中一位最顯赫的詩人；童年和家庭生活、親子之間的緊密關係，是她詩作一直的核心主題，而「在她的詩，自我在聆聽夢想和妄想的殘留物，沒有人像她那樣用力地對抗自我的幻象」。

聲明又指，格盧克的詩作雖然很多都是基於她的自身經歷，但她絕不是那些只會寫自己的世界的「懺悔詩人」，因為她追求的是一種普世的經驗，所以她寫詩往往從神話和古典文學的主題取得靈感，她詩中出現狄朵（Dido）、普西芬妮（Persephone）和歐律狄刻（Eurydice）的聲音，分別代表被拋棄的人、受罰的人和被背叛的人，其實都是「轉變中的自我的不同面具」，對她個人和任何人都成立。

自我審視 不接受簡單信仰

瑞典學院又指格盧克像19世紀美國女詩人迪金森（Emily Dickinson）那樣，很嚴格審視自己，也不願接受簡單的信仰。在1990年詩集《Ararat》（阿勒山）中，她學會用普通的文字寫詩，「那種看似自然的語調很突出，我們遇上直接得迹近殘暴的意象，在訴說痛苦的家庭關係，坦誠和堅定，沒有任何詩意修飾」。在1992年的《The Wild Iris》（野鷲尾），她寫激烈的轉變和重生；在2006年的大作《Averno》（阿弗爾諾），她重新詮釋普西芬妮被冥王哈迪斯綁架到地獄的神話。

瑞典學院近年選卜戴倫和漢德克得文學獎，都引起很大爭議，前年更因院士丈夫的醜聞暫停頒獎一年。美國前桂冠詩人平斯基（Robert Pinsky）對於格盧克得獎說：「有時世界都會做對的。我相信她很快會出另一部一流的詩集，希望這樣說不是輕率。」

諾貝爾獎官網/美聯社/路透社