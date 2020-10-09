曾患厭食症　克服逆境成創作養份

格盧克生於美國紐約，是第三代匈牙利猶太移民。出身文青之家，爸爸丹尼爾售賣自家發明的工藝刀致富，但之前夢想當作家；當主婦的媽媽比亞特尼斯是烈女，封建年代極力爭取入學，畢業於女子名校衞斯理學院。格盧克在父母薰陶下，3歲就熟知希臘神話和《聖女貞德》等經典故事，從小寫詩就用到這些元素。

77歲的格盧克最大轉折出現於少女反叛期，她當時為對抗嚴母控制、加上受早夭長姊陰影影響，患上神經性厭食症，高中最後一年被迫輟學，花了長達七年接受心理治療。在醫生引導下，她釐清情緒和往後思考方式，並激起活下去的決心。這段時期的經歷，以至後來家園失火、離婚等人生不如意，都成為創作養份。

每天期待回家創作

格盧克沒有正式大學學歷，但未放棄詩詞創作，1960年代修讀哥倫比亞大學綜合教育學院為非傳統學生開辦的詩詞工作坊，師承兩位大師亞當斯和孔茨。她在某訪問中說不時會提醒自己，能實踐理想成為詩人「是一件神奇的事」。2004年在麻省史密夫學院的分享中提到早期作品其中很糟糕，「但看着糟糕的作品仍然滿是愉悅，每天期待回家創作」。

格盧克創作生涯多數另有正職，出版首本作品後，她曾嘗試全情創作，卻陷入兩年的創作空白期，在接下弗蒙特州教職後重燃靈感，故她體悟到創作人就是要入世：「作品要從你獨特的生活中誕生，壓抑人生熱情衝勁，絕對是個錯誤。」目前她在耶魯大學任教英語。

格盧克早享譽詩壇，1992憑描寫園丁與神仙對話的《野鳶尾》（The Wild Iris）贏普立茲獎；2003年獲封美國桂冠詩人；2016年由時任總統奧巴馬頒國家人文勳章。

英國《衞報》