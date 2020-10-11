武漢肺炎｜新加坡11月試行安全郵輪計劃 解國民旅遊癮

新加坡武漢肺炎疫情日趨緩和，旅遊局宣佈11月試行郵輪海上漫遊計劃，讓2艘以新加坡為母港的郵輪在遵守防疫措施的情況下接載遊客，一解國民的旅遊癮。

在武漢肺炎爆發初期，郵輪成為大爆發的其中一個溫床，新加坡政府3月宣佈，禁止所有郵輪停泊國內港口。不過，新加坡旅遊局決定11月起，將有2艘郵輪試行安全郵輪計劃。

為確保安全，旅遊局已制定一系列的防疫措施及限制，包括所有乘客上船前都要接受病毒檢測、航行期間要戴口罩、保持1米社交距離及不同乘客群組盡量避免近距離接觸等，而郵輪的載客量上限也會減至原有的一半，乘客僅限是新加坡居民。

獲准參與試行計劃的郵輪分別是雲頂郵輪集團的世界夢號（World Dream），將於11月6日航行，另一艘是皇家加勒比的海洋量子號（Quantum of the Seas），預計12月開始航行，2艘郵輪都只會航行一圈，並且不能停泊新加坡以外的口岸。

截至目前為止，新加坡共有逾5.7萬宗武漢肺炎感染個案，但隨着疫情緩和，當地政府已有計劃逐步放寬防疫措施，分階段恢復經濟和社交活動，安全郵輪計劃就是配合復蘇經濟的一部份。

中央社

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