北韓疫情下仍計劃明大閱兵 平壤民眾戴口罩綵排

朝鮮勞動黨明天10月10日迎來建黨75周年，儘管目前武漢肺炎在全球大流行，但北韓領導人金正恩仍打算在疫情下舉行大規劃閱兵慶祝，更有分析人士預計將會展示最新的彈道導彈。

目前正值全球疫情大流行之際，各國都收緊大型公眾活動規模，反而金正恩卻準備於周六進行大規模閱兵，慶祝朝鮮勞動黨建黨75周年，慶祝活動還包括藝術和工業展覽、燈光表演及工程峻工的紀念儀式等等。

一直「零確診」的北韓是全球少數淨土，政府實施了嚴格的邊境控制和檢疫措施。據當地媒體的報道，有不少民眾已抵達北韓首都平壤參加慶祝活動，市面上有不少人戴上外科口罩。不過，有分析人士認為，一旦北韓爆發疫情，將會對這個政治和經濟都相當孤立的國家帶來毀滅性的打擊。

美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）朝鮮研究高級主任卡贊齊斯（Harry Kazianis）說：「這種活動相當高危，因為只有少數人對病毒呈陽性反應，他們都會製造出一個致命的超級傳播活動。」

美國和南韓的官員均預料，北韓可能會在閱兵中展示新型的洲際彈道導彈（ICBM），南韓統一部表示「北韓有可能發佈新的洲際彈道導彈或潛射彈道導彈，來引開北韓國內正值經濟增長減慢的注意」，部長李仁榮認為，這種在美國總統大選前「低強度的武器展示」，比發射或進行核試驗更具挑釁性。

自2018年金正恩首次與美國總統特朗普會面以來，北韓就未再展示過洲際彈道導彈，但後來談判陷入僵局，北韓也表示已對美國失去耐性。詹姆士馬丁防擴散研究中心（James Martin Center for Nonproliferation Studies）的導彈研究員劉易斯（Jeffrey Lewis）認為：「展示新的洲際彈道導彈，表明北韓正在向這一戰略前進，並可能代表北韓將恢復遠程導彈測試。」

路透社

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