日漁民反對排放福島核污水入海 稱將影響聲譽禍及生計

日本漁業代表周四促請政府切勿准許福島核電廠向大海傾倒數以噸計的核污水，表示這將破壞日本漁業多年來為恢復聲譽所做的努力，影響他們的生計。

自2011年福島核電廠遭地震和海嘯嚴重破壞以來，東京電力收集了超過100萬噸污水，儲存在大型儲水塔內，但廠方指2022年前將會耗盡儲存空間。今年較早時，專家小組建議政府將這些核污水排入大海。

日本全國漁業代表聯會「全國漁業協同組合連合會」會長岸宏在聽證會上對政府官員說，「我們堅決反對向海洋排放污水，因為它可能對日本漁業的未來帶來災難性影響」，他指出各國目前正逐步放寬對日本水產的進口限制，但排放污水會導致情況逆轉。福島縣水產加工業連合會代表小野利仁亦表示：「我們強烈反對釋放污水進入海洋，因為這明顯會損害聲譽。」

岸宏和小野利仁都未有提出替代方案，但岸宏要求政府在作出決定前再三考慮，並盡量收集更多資訊。經濟產業副大臣江島潔表示，政府將考慮二人的觀點，作出負責任的決定，他在會後說「我們需要盡快做出決定，因為這是優先議題」，但未有給出時間表。

美國有線新聞網絡

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