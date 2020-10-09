美國大選｜彭斯賀錦麗辯論近5800萬人收看 較4年前高56%

美國副總統辯論的受關注程度過去一直甚低，但今屆副總統彭斯和民主黨對手的賀錦麗的辯論，吸引了近5,800萬觀眾收看，比2016年副總統辯論多近2,100萬人。

市場調查機構尼爾森（Nielsen）進行副總統辯論收視調查，收集了18個電視台的觀眾數據，在家中、酒吧或餐廳等場合收看的人都計算在內，發現共有5,790萬名觀眾透過電視收看辯論，而霍士新聞台是最多人選擇的電視台，錄得1,190萬觀眾收看。

今屆副總統辯論的收看人數，比4年前的收看人數多56%，當時只得3,700萬人收看彭斯與民主黨對手凱恩（Tim Kaine）的辯論。數到史上最多人收看的副總統辯論，是2008年由後來當選副總統的拜登和共和黨對手佩林（Sarah Palin）的對決。

這次調查雖然收集了部份透過網路電視收看的觀眾數據，但並未完全反映網上觀看人數，因為不少人放棄用傳統電視收看，改為在Twitter、YouTube、電視台網站或其他網上直播平台收看直播，故實際觀看人數或會更多。

至於特朗普和民主黨對手拜登的首場總統辯論，就吸引了7,300萬觀眾收看，是本年度美國電視收視率第二高的節目，僅次美國國家美式足球聯盟（NFL）年度總決賽「超級碗」（Super Bowl）。

中央社

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