天下圍中｜意眾院副議長會見台灣駐當地代表 支持設大使館 盼意政府勿屈服中國壓力

意大利眾議院副議長蘭佩利（Fabio Rampelli）周三接見台灣駐意大利代表李新穎，並發新聞稿表示支持台灣在意大利成立正式大使館，盼意國政府不要屈服於中國的壓力，應提升與台灣的外交關係。

蘭佩利稱李新穎為「台灣大使」，表示雙方會晤氣氛真誠融洽，會談主題是台灣駐意外交單位不受意大利正式承認，只能以經貿辦事處來稱呼。蘭佩利指這是因為中共持續向意大利及歐盟施加壓力，且單方面主張台灣是中國的一部份。

蘭佩利對台灣不能在意大利設置自己的使館、不能建立雙方正式外交關係感到非常驚訝，並向李新穎承諾盡最大努力讓台灣在法理或事實上，能在意大利及歐洲行使更充分的外交代表權。他又指了解到中共向意大利政府施壓，如總理孔特（Giuseppe Conte）和外長迪馬約（Luigi Di Maio）都對香港的國安法保持沈默，就知壓力有多大。

蘭佩利隸屬右派政黨「意大利兄弟黨」（Fratelli d’Italia），反中立場鮮明，前香港眾志秘書長黃之鋒9月底被捕時，蘭佩利曾公開呼籲意大利政府應召回駐中國大使抗議。

中央社／Twitter

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