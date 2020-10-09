美國向18國加徵鋁板關稅 中國未列入名單

美國商務部周五公佈，即時向18個國家增加或徵收鋁板入口關稅，金額估計近20億美元（156億港元），涉及國家包括德國、西班牙及巴西，但中國並不在名單上。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）表示，會向德國、巴西、克羅地亞、埃及、希臘、印度，印尼、意大利、阿曼、羅馬尼亞、塞爾維亞、斯洛文尼亞、南非、南韓、西班牙、台灣、巴林及土耳其增加或徵收關稅。羅斯指出中國未列入名單，因為美國早已向中國鋁材徵稅，但正由於徵收關稅，「中國生產過剩的鋁板便傾銷到其他市場，替代當地生產（鋁板）出口……這是一個很複雜的安排，最終(鋁板)仍是傾銷到美國」。

德國及巴西的鋁板在眾多國家中最受影響，關稅分別增至353%及137%，去年德國輸入美國鋁板總值接近2.87億美元（22.3億港元），巴西入口總值約9,700萬美元（7.5億港元）。

商務部發表聲明，向入口商徵收關稅，旨在彌補鋁板入口商因獲得國內政府不公平補貼，或以低於成本價出售。美國國際貿易委員會（USITC）將於明年2月底再審視是否繼續徵稅，明年4月有最終決定。

法新社/路透社

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