鬱鬱而終｜馬克龍介入導致離婚 法第一夫人前夫逝世終年69

法國第一夫人布麗吉特（Brigitte Macron）的前夫奧齊埃(André-Louis Auzière )逝世，終年69歲。奧齊埃是一名銀行家，與布麗吉特於1974年結婚，育有3名子女。在1990年代初，布麗吉特因與當年15歲的學生馬克龍相戀，導致婚姻破裂，最後改嫁馬克龍，成為第一夫人。

奧齊埃其實早於去年12月逝世，但消息直至日前才公佈。他任職大律師的36歲女兒證實父親離世，並於去年12月24日非常低調地下葬。

布麗吉特現年67歲，比馬克龍年長25年，當年是馬克龍的法文和拉丁文老師，也負責學校的話劇學會，馬克龍很快便迷戀上她，他的一位舊同學說，馬克龍15歲時便與布麗吉特私下約會。在認識馬克龍前，布麗吉特據說很努力成為其銀行家丈夫的賢妻，而奧齊埃則被形容為一名道德高尚的好好先生，不苟言笑。

認識布麗吉特的人形容她自少反叛，但作為3子之母，當年為一名比自己年輕一大截的小伙子而拋夫棄子，無疑是極大醜聞。她其後曾說，馬克龍17歲時已承諾非她不娶。

英國《每日郵報》

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