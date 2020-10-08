特朗普確診｜醫生指特朗普完成療程 周六可重投公眾活動 大選辯論委員會拒將辯論改回同場舌戰

美國總統特朗普確診武漢肺炎後迅速康復，他表示狀態「極好」，已準備好重投競選活動，希望最快周六可在佛羅里達州舉行造勢會。白宮醫生康利（Sean Conley）亦指特朗普已完成療程，周六可「安全地恢復公眾活動」，然而總統辯論委員會表明，不會把第二次辯論形式改回同場辯論。

康利周四公佈特朗普的健康狀況，表示他已按照醫療團隊的指示完成療程，他可在周六「安全地恢復公眾活動」。康利指特朗普的心跳達到每分鐘69下、血壓水平為127/81 mmHg、呼吸頻率每分鐘約15至17次、血氧濃度在96%至98%之間，「總括來說他對治療的反應很好，沒有不良情況」。

而主辦大選辯論的總統辯論委員會主席法倫柯夫（Frank Fahrenkop）指，不會把第二次辯論改回同場舉行。委員會較早前宣佈，下周四舉行的第二場大選辯論改以視像形式進行，由於特朗普表明不會參與網上辯論，意味第二場辯論能否舉行仍成疑。

法倫柯夫指委員會希望「保障所有相關人員的健康及安全」，有關決定是遵循克利夫蘭診所（Cleveland Clinic）的建議，克利夫蘭診所是負責就大選辯論提供健康方面的意見。

特朗普競選團隊發表聲明，建議把餘下兩場總統辯論押後一星期、至本月22日和29日舉行。聲明說若可面對面與辯論，特朗普才樂意參與。不過，拜登的競選團隊反對辯論押後一周，強調特朗普不能更改早已同意的辯論日期，令自己得益。

美聯社／中央社

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