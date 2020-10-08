美國大選｜FBI搗破極右民兵團 圖綁架密歇根州州長

（北美通訊）美國密歇根州一個13人組成的極右民兵組織（militia），計劃在下月大選舉行前，綁架該州民主黨州長惠特默（Gretchen Whitmer）。聯邦調查局（FBI）識破計劃，本周起訴其中6人，控告他們恐佈主義罪、串謀、持械等罪名，一經定罪最高可判處終身監禁。

6名涉案男子分別為霍士（Adam Fox）、法蘭克（Kaleb Franks）、卡西塔（Brandon Caserta）、格賓（Ty Garbin）、哈利斯（Daniel Harris）及克羅夫（Barry Croft）。其中，克羅夫在特拉華州居住，其餘五人則是密歇根州居民。

組織內另外7人，則被州政府起訴，罪名包括向恐怖組織提供協助、幫派成員後、持械犯罪後，最高可判處20年監禁。

FBI表示，被聯邦政府起訴的6人，於去年暑假多場槍械訓練及戰鬥中認識，以霍士和克羅夫為首。他們批評密歇根州政府「違憲」，討論以行動還以顏色。其中，霍士曾主動接觸密歇根州另一個民兵組織，提出集合200人，突襲州政府大樓，綁架惠特默及勒索贖金。

案情指，6人去年開始計劃綁架惠特默，多次在霍士居住的地庫一個秘室中聚會，嘗試製造炸彈。今年8月至9月，他們曾跟蹤惠特默渡假，計劃在11月大選前採取行動，在綁架惠特默後，把她移送到威斯康辛州「審訊」。FBI收到線報指，6人計劃在本周購買爆炸品，故進行放蛇行動，破解6人加密通訊記錄，並搗破其計劃。

當局周三搜查霍士居所兼工作的吸塵機店，其僱主泰達斯（Brian Titus）表示，他看着霍士長大，在霍士與女朋友分手後，便把店舖地庫給他居住。他知道霍士參加民兵組織，指民兵組織在當地很普遍，但不知道其陰謀，對他綁架州長的計劃感到瘋狂。

惠特默得悉消息後表示，當她在22個月前宣誓就職時，已經知道州長的工作將會十分困難，「但坦白說，我從來沒有想像過會發生這種事情（被計劃綁架）。」

民主黨籍的惠特默今年4月簽署行政命令，要求密歇根州封城抗疫，引來數以千計民眾到州政府外示威抗議。示威者以極右派居民為主，高舉德國納粹徽號，以語言攻擊惠特默，揚言要吊死她。當時，總統特朗普表態支持示威，在Twitter發文指要「解放密歇根州！（LIBERATE MICHIGAN!）」。

其後，當地議會內共和黨代表，收集到超過50萬人簽名，5月入稟法院，要求推翻惠特默的行政命令。密歇根州高等法院（Michigan Supreme Court）上周裁定，惠特默的行政命令違憲。目前，密歇根州已有超過14.5萬人感染武漢肺炎，超過7,000人染疫死亡。

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