大多倫多地區擬取消冬夏令制 居民或摸黑上班上學

（北美通訊）加拿大安大略省議會計劃取消冬夏令兩種時間輪替方式，並永久採納「夏令時間」（daylight saving time），不再按白晝長短來調快或調慢一小時。

安大略省議會即將就「時間修正案」（The Time Amendment Act）表決，議案已通過二讀，若草案最終獲通過，安省內如大多倫多地區，晚上白晝時段將會延長，但早上白晝時段則會相應縮短；例如在聖誕節期間，太陽將於早上9點左右才升起，居民很可能要摸黑上班或上學。

目前在安太略省，冬令時間由3月8日至11月1日，其餘則屬夏令時間。

提出草案的議員羅拔斯（Jeremy Roberts）表示，若議案獲通過，省督將決定何時落實改動，「居民已經對在上班時間就看到太陽下山而感到厭倦」。不同，該建議要得到紐約州和魁北克省政府同意並跟進後，才正式落實。

約克大學教授拉金-湯瑪士（Patricia Lakin-Thomas）指，「夏令時間」安排最早來自19世紀，當時有人希望在夏季的下午，有更長時間來打高爾夫球，故調慢鐘錶一小時；至於該改動能否節省能源，她認為說法毫無根據。

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