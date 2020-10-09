華為危機｜英國會委員會指華為與中共勾結 須提早移除華為設備

英國國會國防委員會表示發現明確證據證明中國電訊設備製造商華為與中共政府勾結，認為英國或需比預定計劃提早移除華為所有設備。

委員會說，西方急須團結抵抗中國在科技領域上的主導地位，認為英國須在2025年前移除華為的設備。委員會的結論是基於學者、網絡安全專家、電訊業業內人士和包括長期批評華為等其他人士的證供。

委員會的報告引述一位風險投資者聲稱，中國政府「過去3年用了570億鎊資助華為的發展」，讓華為可以用「荒謬低價」銷售其硬件。報告又引述一位專門研究中國企業不當行為的研究員，指華為一直「進行多種涉及情報、安全和知識產權的活動」。

委員會又說，北京一直在明在暗地威脅英國，意圖迫使英國保留華為在5G網絡建設上，包括威脅停止投資英國核工業。委員會說，若中方的威脅持續，英國政府應「慎重考慮英國的關鍵經濟領域，將來是否應有中國參與」。

委員會總結說：「儘管華為否認，華為明顯與中國政府和中共有緊密聯繫...其公司架構模式及收取到的津貼便是佐證。」委員會警告西方應作出一些政策改變，但毋須陷於歇斯底里的反華情緒。英國政府目前規定網絡商今年底後不應再購買華為設備，並於2027年移除所有華為設備，但委員會認為若對華關係繼續惡化或因應美國和其他盟友的壓力，政府應考慮把期限提早至2025年。

華為回應說，委員會的報告不可信，「建基於意見而非事實」。

英國廣播公司/路透社

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