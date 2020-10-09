諾貝爾和平獎下午揭盅 港人獲提名 外媒料得主與香港或全球新聞界有關

本年度諾貝爾和平獎將於本港時間下午5時公佈，香港的反送中運動引起國際關注，「香港人」亦有份獲提名競逐和平獎。有傳媒估計今年和平獎有機會與新聞界有關，例如是保護記者委員會（CPJ）及無國界記者（Reporters Without Borders）等組織。

諾貝爾委員會將入圍名單保密，但提名人可披露他們的選擇，今年有318人或機構獲提名。挪威國會議員梅爾比（Guri Melby）去年表示已提名「香港人」競逐諾貝爾和平獎，她當時說：「港人每天冒生命和安全風險去捍衞言論自由和基本民主」，希望藉着提名港人進一步鼓勵這場運動，並指港人正影響着全世界。

中國外長王毅在8月曾警告挪威外相瑟雷德勿頒和平獎給香港人，遭對方當面反駁，強調諾貝爾評審委員會是獨立運作，挪威政府不能干預。

另外，挪威廣播公司一位電視節目主持人指，今年諾貝爾和平獎有機會與新聞界有關，也有機會是在衝突地區從事危險工作的人，又或者與蘇丹民主示威有關。

《時代》周刊亦列出一些得獎熱門，例如美國總統特朗普、世界衞生組織（WHO）、瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）、新西蘭總理阿德恩（Jacinda Ardern）、女權分子哈特羅爾（Loujain al-Hathloul）、俄羅斯異見人士納瓦爾尼（Alexei Navalny）、保護記者委員會及無國界記者等。

美國《時代》周刊/挪威廣播公司/《蘋果》資料室

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