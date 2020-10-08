美國大選｜特朗普拒與拜登視像辯論 競選團隊建議維持面對面辯論但押後一周

美國總統特朗普表示不會參加本月15日與民主黨候選人拜登的視像辯論後，他的競選團隊發表聲明，建議把餘下兩場總統辯論押後一星期至本月22日和29日。聲明說，若可面對面與拜登辯論，特朗普樂意參與。不過，拜登的競選團隊反對押後辯論一周的建議，強調特朗普不能更改早已同意的辯論日期，令自己得益。

主辦辯論的總統辯論委員會周四宣佈下周四舉行的第二場辯論改以視像形式進行，「以保障所有參與人員的健康及安全」， 特朗普隨即表明不會參與網上辯論，認為坐在電腦前辯論很「荒謬」，改變辯論形式只為保護拜登，因為「我首場辯論擊敗了他（拜登），很輕易地擊敗他」。

拜登的競選團隊則表示，若特朗普決定退出下周四的辯論，拜登仍會在會場接受選民直接質詢。團隊又建議重新編排辯論，發言人貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)說：「鑑於總統拒絕參與10月15日的辯論，我們希望辯論委員會會把拜登-特朗普的會堂辯論押後至10月22日，令總統不能逃避責任。選民應有機會直接向兩位候選人提問。」

路透社/法新社

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