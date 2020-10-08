特朗普確診｜質疑特朗普身體狀況 佩洛西擬引用憲法修正案必要時卸除總統權力

美國眾議院議長佩洛西質疑特朗普的身體狀況是否仍勝任總統一職，周四宣佈提出法案成立委員會，讓國會可引用憲法第25修正案，移除總統職務。

目前距離11月3日大選只有數星期。佩洛西說，特朗普在確診武漢肺炎後，須透露更多健康細節。她提出引用憲法修正案容許內閣或國會在總統無法履行職務時介入。

特朗普迅速在Twitter上作出回應說：「瘋狂的佩洛西才是需要接受觀察的人，他們形容她瘋狂真的沒錯！」

特朗普的政敵早已討論引用憲法第25修正案的可能，但直至其健康近日出現問題才提出，離大選日不遠。特朗普在返回白宮工作後，聲稱「感覺很好」，並計劃恢復競選活動，但他的醫生對其病情和治療的解說，頗為混亂。

美國憲法第25修正案是因應總統甘迺迪遇刺身亡，為確保權力交接而制訂，1967年由國會通過。佩洛西擬於周五提出的法案，就是引用第25修正案成立委員會，容許副總統聯同大部份主要官員或「其他組織如國會」依法向國會提出聲明，指總統無法履行職務，由副總統立刻取代權力成為代總統。

美聯社

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