諾貝爾和平獎 由聯合國世界糧食計劃署奪得

今屆諾貝爾和平獎由聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）獲得，表揚其致力對抗饑餓，改善衝突地區的和平。

挪威諾貝爾委員會的聲明指，世界糧食計劃署每年為88個國家共9,700萬人提供協助，但全球每9人中，仍有1人糧食不足，「國際團結和多邊合作的需要，比以往更加引人關注」。

聲明又指飢餓與武裝衝突之間是一個惡性循環，「戰爭和衝突可能導致糧食不足和飢餓，正如飢餓和糧食不足可能導致潛在衝突，加劇並引發暴力。 除非我們結束戰爭和武裝衝突，否則我們永遠無法實現零飢餓的目標」。挪威諾貝爾委員會希望藉由將和平獎頒予世界糧食計劃署，強調各國提供援助改善糧食不足問題，不單可以阻止饑餓，同時有助改善穩定與和平。

諾貝爾和平獎得主將獲得1,000萬瑞典克朗（約869萬港元）獎金。下周一宣佈的經濟學獎，將是本年最後一個公佈的諾貝爾獎項。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！