高加索動盪●專題｜土耳其繼承鄂圖曼伊斯蘭傳統 埃爾多安謀出兵挽民望

在今次衝突當中，國際間最先作出回應的是亞美尼亞鄰國土耳其，總統埃爾多安在爆發衝突後翌日，即發表聲明全力支持同屬突厥人血統的阿塞拜疆，要求亞美尼亞撤兵，又指「亞美尼亞是對該區和平與安寧的最大威脅，土耳其民族會一如以往，全力支持阿塞拜疆的兄弟姐妹。｣

鄂圖曼帝國曾統治亞美尼亞幾百年，雖然在1922年覆亡，但土耳其繼承它的伊斯蘭傳統，對亞美尼亞的敵意絲毫沒有減退，兩國雖是山水相連的鄰邦但至今仍未建交，可知雙方積怨有多深。不過埃爾多安的算盤似乎不只是擺擺姿勢，有報道指他可能調派敘利亞境內4000名僱傭兵，準備隨時與亞美尼亞開戰，大有兵臨城下之勢。

歷史上，亞美尼亞曾遭鄂圖曼帝國入侵，而更大的爭議在於鄂圖曼在一次大戰期間，被指曾大規模殺害亞美尼亞人，雙方多年來各執一詞。聯合國在1978年將事件定性為「種族滅絕｣，之後20多國，包括美國、法國、意大利和俄羅斯等都認同這個講法，但對土耳其卻未有具體行動。

歷史懸案再掀爭議

直至2015年，大屠殺一百周年。亞美尼亞在國內舉辦大型紀念活動，邀請法國及俄羅斯總統參與。而教宗方濟各亦在梵蒂岡主持彌撒，首次稱當年的悲劇為「種族滅絕｣，之後歐洲議會通過決議，將每年四月24日定為亞美尼亞人遭種族滅絕大屠殺紀念日，事件再次成為國際議題。

雖然土耳其一再否認「種族滅絕｣，甚至召回駐梵蒂岡大使，但都無助平息西方國家的指摘。歐盟官員曾公開表示，若土耳其一直迴避大屠殺的責任，便無法加入歐盟，這對一直希望入歐的土耳其來說，無疑是相當大的打擊。一百年往事，新仇舊恨令土耳其與亞美尼亞之間雪上加霜，所以無論從宗教抑或歷史角度，埃爾多安都有力撐阿塞拜疆的理由，教訓這個「異教｣鄰邦。

埃爾多安欲藉衝突提升民望

而除了一些「公開｣原因外，祖先來自格魯吉亞的埃爾多安，亦有個人考量。自2003年出任總理以來，埃爾多安勢力不斷坐大，之後他當選成為總統，權傾全國。不過近年面對反對派指摘，經濟又持續下滑，埃爾多安的民望已大不如前。而為挽回民眾支持，重振伊斯蘭及鄂圖曼帝國精神，就成為最現成的「武器｣。好像去年土耳其出兵敘利亞，對抗有俄羅斯撐腰的巴沙爾政權，今年初又高調介入利比亞內戰。翻開歷史，敘利亞及利比亞過往都是鄂圖曼帝國全盛時期的屬土，

大多數土耳其人而言，出兵當地無疑是一份歷史榮光，所以今次亞美尼亞與阿塞拜疆再爆發戰事，埃爾多安毫不猶豫出手支持阿塞拜疆，一來除了可以打擊亞美尼亞外，另一方面亦可加強與阿塞拜疆的聯繫，爭取國內伊斯蘭信徒支持。

還有更重要的是，阿塞拜疆石油及天然氣蘊藏量豐富，每天通過管道輸送到歐洲的石油就達一百萬桶，天然氣更佔歐洲每年用量四分之一，有這樣一個富貴盟友，埃爾多安自然希望與阿塞拜疆聯成一線，不單可以大大增強土耳其在區內的影響力，更可掌握歐洲能源供應命脈，可謂一石二鳥。不過土耳其能否如願以償，助阿塞拜疆戰勝亞美尼亞仍然是未知數，因為區內最強的俄羅斯絕不會坐視高加索地區烽火連天，影響邊境安全，加上亞美尼亞與俄羅斯是軍事盟友，當地駐有俄軍，埃爾多安要再邁進一步，似乎仍要問過俄羅斯總統普京。

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