武漢肺炎｜紐約猶太社區疫情失控 分析指與抗拒科學、立場保守有關

（北美通訊）紐約州在多個猶太社區推出嚴厲措施「封區」，限制宗教集會和非必須商店經營，導致傳統猶太人連續兩日上街示威。《紐約時報》分析猶太社區疫情失控的原因，與其宗教禁止使用互聯網和接受科學教育，不無關係。

今年3月，紐約市武漢肺炎疫情大爆發，多個傳統猶太人社區成為重災區。《紐約時報》報道，疫情在夏季緩和後，很多猶太人誤信自己獲得群體免疫（herd immunity），恢復正常生活，每日三到猶太教堂參加宗教聚會，鮮有戴口罩和保持社交距離，導致疫情再次爆發。

報道指，早於8月中，紐約巿政府已留意到布魯克林猶太社區自治公園（Borough Park）確診個案回升。當時，紐約巿衞生局局長卓克石（Dr. Dave Chokshi）曾與多個地區猶太人媒體，進行視像會議，促請加強宣傳防疫措施，但反遭質問為何巿政府縱容「黑人命可貴」（Black Lives Matter）示威者可以不戴口罩集會，批評巿政府雙重標準，會議最終不歡而散。

9月起，傳統猶太人開始慶祝多個宗教節日，至10月才結束。在9月安息日（Sabbath）開始前，超過120名猶太領袖及猶太學校校長兩度召開會議，討論疫情反彈；第二次會議請來巿長白思豪參加，當局亦成功說服各區領袖加強宣傳防疫，以免因小失大，換來更嚴厲措施。

雖然在會面後，當地防疫工作取得一些成效，戴口罩的猶太人數開始增加，但已經太遲，無阻疫情反彈。過去數周，自治公園每10萬人確診率，單日平均數皆高於3%，一度高見8%，醫院內的確診病人也回升。紐約州其他猶太社區疫情反彈更誇張，奧蘭治縣（Orange County）棕櫚樹鎮（Town of Palm Tree）上周確診率高達18%。

整體而言，紐約巿全市確診率仍維持在1%至2%低水平。一旦七天平均數高於3%，全巿學校將被勒令關閉校園，嚴重打擊城市解封進度。紐約州州長科莫周二提出，把紐約各疫情反覆地區分為三級，作不同管制，其中自治公園、棕櫚樹鎮等傳統猶太社區，被列入最嚴重級別，未來兩周全面關閉學校和非必須商店，禁止食肆提供堂食、戶外用餐，宗教聚會人數限制在十人內。

目前正值猶太住棚節（Sukkot），至周五才結束。很多猶太人認為，當局措施不尊重宗教，湧上街頭示威。自治公園連續兩日有猶太人上街抗議，持續到晚上，釀成騷亂。

紐約市有約50萬名傳統猶太人聚居，他們多數為原教旨主義者，一生穿着傳統服飾，保持傳統髮型。因為宗教原因，他們不使用互聯網、電腦和智能手機，家中也沒有電視，只靠社區電台和報章接收資訊，與主流社會隔絕。由於這些猶太傳媒立場偏保守，加上以訛傳訛，導致社區接收疫情資訊時出現阻礙，經常散播錯誤資訊。

《紐時》又指，這些傳統猶太人自小在猶太學校讀書，因為宗教關係豁免上科學課程，整體科學意識薄弱。一名不願公開姓名的自治公園猶太居民表示，自己外出時曾戴上口罩，但遭其8歲兒子的同學非議，侮辱他是「非猶太人」（goyim），兒子向他哭訴。他最終在社區壓力下，放棄戴口戴。

紐約猶太社區疫情嚴重也有政治因素。有地區領袖指，在2016年大選中，超過80%傳統猶太人投票給特朗普。他認為，特朗普不愛戴口罩，對社區造成影響。此外，傳統猶太人多數幾代同堂，共住一屋，生活環境擠迫，也是疫情失控的原因之一。

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