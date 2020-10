諾貝爾和平獎●懶人包｜一文了解過去10年得主

諾貝爾和平獎從1901年開始頒獎,直至今年已向135個得主頒獎101次,得主包括107人及28個機構,以下是過去10年的和平獎得獎人或組織,其中較為港人熟悉的得獎者是2010年獲獎的中國異見人士劉曉波。

2019年

現任埃塞俄比亞總理阿比(Abiy Ahmed Ali)獲頒2019年諾貝爾和平獎,表揚他解決20年來埃塞俄比亞與厄立特里亞的邊境衝突,以及推動其他非洲國家的和平進程,希望獎項能鼓勵和幫助阿比未來的工作。

2018年

剛果婦科醫生穆克維格(Denis Mukwege)和伊斯蘭國(IS)性奴生還者穆拉德(Nadia Murad)獲頒2019年諾貝爾和平獎,表揚兩人對抗戰爭性暴力的貢獻。

2017年

2017年諾貝爾和平獎得主為國際廢除核武器運動(ICAN),組織致力推動各國合作禁制及裁減核武,並倡導通過有關禁止核武的條約。

2016年

哥倫比亞前總統桑托斯 (Juan Manuel Santos)2016年在任時獲頒諾貝爾和平獎,表揚他「堅定致力結束該國逾50年的內戰」。

2015年

2015年諾貝爾和平獎得主為「突尼斯全國對話大會」(Tunisian National Dialogue Quartet),突尼斯2011年爆發茉莉花革命,掀起「阿拉伯之春」民主浪潮,推翻獨裁統治23年的總統阿里後,突尼斯四方組織成立了「突尼斯全國對話大會」,透過和平對話領導國家邁向民主。

2014年

2014年諾貝爾和平獎就由兩名兒童人權運動家共享:印度人薩蒂亞爾希(Kailash Satyarthi)和巴基斯坦少女馬拉拉(Malala Yousafzay),表揚他們為守護兒童作出的貢獻。

2013 年

當年敍利亞戰事導致逾1,400多人死亡,引起國際社會再次關注化學武器的殘酷與恐怖。挪威諾貝爾委員會向致力銷毀全球化武的國際監察組織「禁止化學武器組織」(Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons,OPCW)頒發和平獎,除了表揚組織過去十多年來的工作,也敦促各國加快銷毀化武。

2012 年

歐盟奪得2012年的諾貝爾和平獎,挪威諾貝爾委員會肯定歐盟及其前身在過去60年為推進和平與和解、民主與人權所作的貢獻,其間所擔當的穩定角色,協助歐洲大部份地區由二戰時的戰爭大陸(continent of war),轉化成和平大陸(continent of peace)。

2011年

利比里亞首位民選女總統瑟利夫(EllenJohnson-Sirleaf)、利比里亞女權鬥士格鮑伊(Leymah Gbowee)和也門人權運動領袖卡曼(Tawakul Karman)2011年獲頒和平獎,挪威諾貝爾委員會表揚她們以非暴力抗爭手段推動婦權,致力結束利比里亞和也門的暴力衝突。

2010年

因起草《零八憲章》被關押的中國異見人士劉曉波2010年獲頒諾貝爾和平獎,是首次奪得這個獎項的中國公民,評審指頒獎給劉曉波,是因為他長期以非暴力方式,為中國基本人權而抗爭。在頒獎儀式上,劉曉波因在中國服刑缺席,頒獎台上特意放了一張空凳,全場起立向空凳鼓掌致敬的一幕令人難忘。

劉曉波晚年患上末期肝癌,並於2017年逝世,終年61歲。他成為永遠無法領獎的諾貝爾和平獎得主,是納粹時期後首位在囚禁中身亡的和平獎得主,也是諾貝爾獎歷史上唯一從獲獎至辭世未能恢復完全人身自由的諾貝爾獎得主。

諾貝爾網站/《蘋果》資料室

