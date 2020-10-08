武漢肺炎●全球疫情｜ 全球單日新增病例破紀錄 福西： 再生元試驗藥物似有效

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,637萬，全球死亡人數接近106萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過759萬宗，死亡人數超過21.2萬人。印度確診人數逾683萬，位居全球第二，死亡人數突破10.5萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過502萬，死亡人數近14.9萬。俄羅斯確診人超過125萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

全球24小時新增逾33.8萬宗確診 破單日紀錄

世界衞生組織周四公佈過去24小時全球新增338,779宗確診，打破本月2日單日新增330,340宗確診的紀錄，其中以歐洲新增病例最多，達96,996宗，也是歐洲單日新高。根據世衞的統計，印度的新增病例緊隨歐洲，達78,524宗，巴西41,906宗，美國38,904宗。

福西：再生元試驗藥物似可助特朗普康復

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，美國生物技術公司再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail），似乎能在總統特朗普體內製造抗體，助他康復。他接受MSNBC訪問時說，這種試驗性藥物極有可能讓特朗普病情好轉。他又指武漢肺炎遠比季節性流感嚴重。

瑞德西韋縮短康復期5天

吉利德科學公司(Gilead Sciences Inc.)的研究人員說，根據研究，注射該公司生產的抗病毒藥瑞德西韋(remdesivir)的病人，比注射安慰劑的病人康復時間縮短5天，比之前公佈的初步數據還快一天。

法國學校即將放假 衞生部長：無打算限制旅遊

法國學校即將放期中假，而雖然法國近日單日新增確診屢創新高，但衞生部長韋朗(Olivier Veran)表示沒有打算在學校假期間限制旅遊。他在記者會上宣佈更多城市進入最高警戒狀態，但就表示政府未決定限制城際之間旅遊。

路透社

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