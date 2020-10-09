打活一手爛牌　彭斯獲讚完勝

這場副總統候選人辯論，重回以往自由派與保守派的君子之爭，雖然有民調指賀錦麗表現較優，但美國網媒Vox專欄作家伊格萊西亞斯卻認為彭斯完勝，因他「展示出大師級技巧，將一手爛牌玩到出神入化」。

跟特朗普每每先發制人的風格迥異，彭斯是後發先至，事實上，不利選情的火頭實在太多，連這位共和黨政治老手也不得不採取守勢，但憑着30多年從政功力，他不負特朗普所託，成功揚長避短。

例如在極具爭議的墮胎問題上，誰答支持或反對都會得失另一方選民，賀錦麗選擇扯到最高法院大法官任命上，可是彭斯沒有表態，但把握機會，攻擊拜登支持用公帑為墮胎手術埋單，成功放大民主黨支持女性有權選擇墮胎的立場。另一張爛牌被彭斯打成好牌的是稅務政策，特朗普政府2018年為富人大幅減稅原是不得民心，但拜登陣營揚言要廢止這項政策，卻被彭斯咬實為全民加稅之舉，賀錦麗回應卻顯得有理說不清。

賀錦麗舉手投足有魅力

不過，相較彭斯的木訥，《衞報》認為賀錦麗更懂得運用富豐臉部表情，將揚眉、噘嘴、瞪眼等小動作「武器化」，她的舉手投足更勝千言萬語。

彭、賀均被視為有力問鼎2024年總統寶座的人選，前者顯然是背水一戰，後者的火力卻不似預期，但外界相信賀錦麗是未盡全力，事關拜登支持率領先近10個百分點，她只要不搞砸便算成功。英國《衞報》