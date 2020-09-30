高加索動盪●專題｜分析：衝突不太可能影響石油或天然氣供應 難導致價格飆升

高加索是世界其中一個重要石油和天然氣輸出地區，外界擔心阿塞拜疆和亞美尼亞近期的衝突會影響石油供應甚至導致油價飆升。有分析認為，現今石油市場成熟穩定，會自然協調不同情況，因此不太可能對油價有嚴重影響。

美國CNBC電視台報道，阿塞拜疆是全球第24大原油生產國，也是天然氣的重要生產國，兩者的出口量均佔該國的總生產量超過90%。同時阿塞拜疆擁有3條原油出口管道，其中1條長達1,768公里的「巴庫-第比利斯-杰伊漢」油管（Baku-Tbilisi-Ceyhan pipeline），由阿塞拜疆經過格魯吉亞，再連接到土耳其，貫穿整個高加索地區。

據國際能源署（International Energy Agency）資料顯示，阿塞拜疆還有2條重要天然氣管，包括長693公里的南高加索管道（SCP），是保障歐洲能源供應穩定的重要渠道，因此外界擔心阿塞拜疆和亞美尼亞的衝突，會影響石油供應。

阿聯酋杜拜國家銀行（Emirates NBD bank）高級董事貝爾（Edward Bell）接受CNBC訪問時表示，雖然阿塞拜疆和亞美尼亞在2016年衝突時，有一些生產設施或管道受破壞，但「對於石油或大宗商品市場而言，並沒有預期（衝突）會有嚴重影響」。

貝爾又指即使兩國有進一步的軍事行動，其帶來的風險也未必足以令油價飆升。他說：「國際石油市場已經變得非常成熟協調，而且非常擅於定價……即使是短暫的停產或是管道中斷，都很容易回復正常。因為世界還有其他地方擁有大量的原油儲備和天然氣生產能力」。

報道指，利比亞正打算出口更多的原油，該國已開設了數個出口碼頭，並預料其原油產量可能在今年年底前大幅增長，再加上受武漢肺炎疫情影響，各國有旅遊限制等，令整體原油市場低迷，對原油需求短期內難以回復正常，高加索衝突更難導致油價飆升。

美國CNBC電視台

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