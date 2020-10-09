特朗普確診｜一直堅持反墮胎 治療用藥被揭由墮胎胎兒幹細胞研發

特朗普治療武漢肺炎期間使用過的藥物，被揭原來以墮胎胎兒幹細胞研發，而特朗普等共和黨人一向反墮胎。

特朗普染疫後注射過雞尾酒抗體REGN-COV2，更盛讚是「解藥」。REGN-COV2由藥廠「再生元製藥」（Regeneron）研發，使用了由HEK-293T細胞株培植出來的細胞，該細胞最初來自1970年代荷蘭的墮胎胎兒腎臟，其後繼續在實驗室分裂。特朗普使用的另一款藥瑞德西韋（Remdesivir），研發時同樣用到HEK-293T。REGN-COV2未獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用，至今只有275人曾試驗該藥，瑞德西韋就有FDA緊急批准，可用於治療武肺重症。

再生元製藥表示不會視現時的HEK-293T是「胎兒組織」，因細胞已分裂數十年，而其實多款武肺藥物及疫苗都有用此細胞株研發。

不過，特朗普反墮胎立場明確，他上月提名的最高法院大法官人選巴雷特正是知名反墮胎人士，舉動衝着限制婦女墮胎權而來。共和黨今年黨綱亦反對胚胎幹細胞研究，特朗普政府去年更停止資助進行胚胎幹細胞研究的政府科學家。

英國《衞報》/美國《紐約時報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！