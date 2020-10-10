總統讓步?｜白宮據報提1.8萬億美元救市 與民主黨方案差距收窄

美國民主黨籍的眾議院議長佩洛西周五表示，會與財長姆努欽重新談判抗疫救市方案。美國傳媒報道，總統特朗普已經同意財政部將救市金額由1.6萬美元增加至1.8萬億美元，與民主黨提議的2.2萬億美元，差距進一步縮窄至4,000億美元。

美國白宮經濟顧問庫德洛確認，特朗普已同意了一個經修改的方案，但並沒有透露詳情。佩洛西指，她也希望能夠盡快與白宮達成協議，幫助有需要的工人及企業。不過，有民主黨議員就認為不應配合特朗普起舞，無需要在11月大選前急於通過方案。

美國為對抗疫情，幾個月前已推出了一輪兩萬億美元的緩困措施，隨着措施陸續到期，國民都在期待新一輪援助。特朗普一直指摘佩洛西提出的方案厚待民主黨州份，所以不會贊成，他在治療新冠肺炎出院後更曾聲言要中止談判，消息令股市震盪後，特朗普立即改口風，說他也希望能夠盡快派錢給有需要的人。

美聯社 / CNBC / 華爾街日報

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