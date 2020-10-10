南韓指北韓低調閱兵慶建黨75周年： 相信早在黎明時份開始

今天是北韓勞動黨建黨75周年，南韓軍方表示，有證據顯示北韓在周六黎明時份，似乎已舉行大型閱兵儀式，但未知領袖金正恩有否出席。

南韓參謀長聯席會議在聲明表示，偵測到今早金日成廣場有閱兵迹象，涉及大量軍備和人員。聲明又提到閱兵似乎早在凌晨4時左右已展開，南韓和美國的情報機構「正在分析有關活動是否已正式舉行，而不是綵排」。

北韓官方傳媒朝中社至今未報道任何閱兵消息，但專門報道北韓消息的網站NK News引述多個消息來源指，在周六清晨聽到飛機、無人機和重型機械運作的聲音。

俄羅斯駐平壤大使館周五表示，北韓外交部周四向在平壤的使館及國際組織發出通知，要求外國官員及國際組織不要接近舉行活動的主要地點，不要在市內駕車、踏單車、乘搭交通工具、也不要拍攝活動相片。

北韓傾向每逢建黨5周年或10周年舉行大型紀念活動，又或進行軍事挑釁，包括發射導彈、閱兵、展示新開發的戰略武器等展現實力。南韓方面密切關注狀況，南韓統一部周四曾指北韓有機會在閱兵中展示新型戰略武器，例如是最新研發的洲際彈道導彈，期望在經濟困境下加強內部團結。

北韓對上一次舉行閱兵是2018年9月，慶祝勞動黨建黨70周年，當時國營電視台未有直播儀式，僅以預錄方式播出。

韓聯社／路透社／法新社

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