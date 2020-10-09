武漢肺炎●全球疫情｜歐洲疫情惡化 法單日增兩萬人 世衞促加強隔離措施

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,670萬，全球死亡人數超過106.4萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案超過764萬宗，死亡人數超過21.3萬人。印度確診人數逾690萬，位居全球第二，死亡人數突破10.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過502.8萬，死亡人數近14.9萬。俄羅斯確診人超過126萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

法國單日確診人數增至逾兩萬人

法國衞生部門指在過去24小時，新增了20,339宗病例，增速較前一天再多兩千人，累計確診人數已升至近75萬。為了防止疫情蔓延，法國宣布原訂在10月25日舉行的著名巴黎至貝魯特單車賽(Paris – Roubaix)要押後至明年4月份舉行。

英國確診人數創單日新高

英國在過去24小時，再多13,864人確診新型冠狀病毒，並新增87宗死亡個案。確診及死亡病例增至57.5萬及4.2萬。英國有調查指，英國有4分之3的人未有遵守防疫指引。

世衞敦促歐洲加強隔離措施

世衞緊急項目主管瑞安表示，歐洲單日確診人數突破10萬，數字令人憂慮。瑞安認為歐洲政府需要採取更果斷措施以阻止病毒傳播，他又相信大家都知道隔離措施是有用的，問題只是能否落實。

英女皇媳婦自我隔離

白金漢宮宣佈，女皇么子愛德華王子的55歲太太蘇菲本周初與一名人士會面，該人士後來確診，蘇菲目前沒有病徵，但根據政府指引正接受自我隔離，她也沒有與其他皇室成員接觸。蘇菲本來是公關高層，1999年與愛德華結婚，兩人婚後育有一女一子。今年三月，皇儲查理斯確診並自我隔離7天，他後來表示自己只很幸運只出現「相對輕微病徵」，目前健康狀況良好。

馬德里地區頒佈緊急狀態

西班牙政府公佈馬德里地區實施緊急狀態15天，以便局部封城遏止當地疫情散播。本月2日政府在馬德里地區實施局部封城，規定首都和附近城鎮居民除了工作、上學或看病外不准離家，更勒令酒吧和餐廳晚上11時關門。但法院周四推翻封城令，西班牙總理桑切斯（Pedro Sanchez）早已警告，若馬德里地區政府不遵守禁足令，便會頒佈緊急狀態。

福西：再生元試驗藥物似可助特朗普康復

美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci） 說，美國生物技術公司再生元製藥(Regeneron Pharmaceuticals Inc.)開發的抗體雞尾酒（antibody cocktail），似乎能在總統特朗普體內製造抗體，助他康復。他接受MSNBC訪問時說，這種試驗性藥物極有可能讓特朗普病情好轉。他又指武漢肺炎遠比季節性流感嚴重。

瑞德西韋縮短康復期5天

吉利德科學公司(Gilead Sciences Inc.)的研究人員說，根據研究，注射該公司生產的抗病毒藥瑞德西韋(remdesivir)的病人，比注射安慰劑的病人康復時間縮短5天，比之前公佈的初步數據還快一天。

路透社/法新社

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