日本立皇嗣之禮下月舉行規模大減 天皇德仁將正式宣佈弟弟文仁為繼承人

日本政府周四宣佈，秋筱宮文仁親王成為皇位第一順位繼承人的「立皇嗣之禮」將於下月舉行，但規模大減。原本在4月舉行的儀式受武漢肺炎疫情影響延期，首相菅義偉表示會小心實行防疫措施，做到籌備工作萬無一失。

日本內閣會議周四決定，將在下月8日舉行「立皇嗣之禮」，而為了防範疫情，「宮中饗宴之儀」賀宴將不會舉行，「立皇嗣宣明之儀」邀請的觀禮者人數亦由原定約350人減至約50人，並考慮要求所有參加者佩戴口罩等。

日皇德仁去年5月1日即位，但受武漢肺炎疫情影響，部份儀式規模縮少或延期，包括原本在4月舉行的「立皇嗣之禮」。

「立皇嗣之禮」有兩個儀式，一是德仁宣佈胞弟秋篠宮成為皇嗣的「立皇嗣宣明之儀」，將在當日上午11時於皇宮宮殿松之間舉行，時間約為15分鐘。第二個儀式是秋篠宮晉見的「朝見之儀」，將在同日下午4時30分起舉行約30分鐘，同樣在松之間舉行，由德仁與皇后雅子接見秋篠宮，接受「謝恩之詞」。

共同社／中央社

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