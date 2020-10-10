耶魯大學招生涉歧視亞裔及白人達致「種族平衡」 美司法部正式起訴

美國司法部周四正式起訴耶魯大學，指這間著名學府在收生過程中會根據申請人的國籍或種族來決定是否取錄，歧視白人和亞裔申請人，違反聯邦民權法。

司法部今年8月曾公開指控耶魯大學涉種族歧視，指經調查發現亞裔美國人和白人學生在具有相約學術背景下，「其取錄機會只有非裔美國人四分一至十分一」，認為違反了1964年《民權法案》第六章，要求改變其收生方式。

由於耶魯大學否認指控及不同意改變，司法部周四決定在康涅狄格州聯邦法院提訟，指耶魯大學「招生過程中基於種族和國籍歧視，而種族背景是每年數百個收生結果的決定性因素」。助理總檢察長德雷班德（Eric Dreiband）表示：「所有大學申請人都期望和知道，他們的性格、才能和成就是考慮因素，而不是膚色。」

這項調查是源於2016年出現針對耶魯大學、布朗大學（Brown University）及達特茅斯學院 （Dartmouth College）這3間常春藤大學的投訴，其中對耶魯大學的指控是校方視種族為錄取過程其中一個因素，達到所謂「種族平衡」。

耶魯大學強調其入學資格審查公平合法，不會因為被起訴而改變其收生方針，校長薩洛維（Peter Salovey）在聲明中表示：「我們的國家正努力解決有關種族歧視和社會正義的迫切問題，我現在比以前更加肯定，大學的入學審查能幫助我們完成使命，改善現今世界和未來世代。」

美國最高法院曾經裁定，大學可以將種族列入入學資格的審查因素，但前提是要為了令校園更多元化，還必須設有時效限制，校方也必須承擔證明為何其種族審查有合適責任。耶魯大學回應指，過去數十年來其做法都符合最高法院的裁決，並綜合多個不同因素來決定取錄人選。

美聯社/《蘋果》資料室

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