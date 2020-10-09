抗暴之戰｜港人夫婦遭恐嚇「被消失」 2月入紙申請加國庇護至今無回音

（北美通訊）一對港人夫婦的庇護申請，日前獲加拿大移民及難民局（Immigration and Refugee Board of Canada）接納，成為首批獲加國政府發出「公約難民」資格的港人。加拿大廣播公司（CBC）報道，當地仍有其他港人等候加國難民身份，但入紙申請超過半年，至今仍然音訊全無。

CBC報道，一對港人夫婦在上年12月，與家人逃往溫哥華。夫婦二人育有一子一女，28歲的港男爸爸表示，他曾在去年香港「反送中」運動期間，組織及參與多項大型示威活動，在參加完其中一場和平示威後，在女兒面前被港警拘捕；後來，他遭疑似中共人員跟蹤拍攝，並恐嚇「你將會被消失」。

在上年11月「理大圍城」事件後，他感覺香港已不再是一個安全城市，加上有認識的手足，無故「被消失」，他決定攜家人前往加拿大與兄弟團聚。今年2月，他透過律師向加拿大政府提出政治庇護申請，至今沒有任何回音。

協助他們申請庇護身份的律師Ken Wong表示，由於疫情緣故，加國政府已無限期暫停與政治庇護申請人會面，「這些人正急需庇護身份，但當局認為有其他更重要的事情需要處理」。

加國港人組織新香港文化協會（New Hong Kong Cultural Life）指，自今年1月起，已經協助多名港人向加國移民部、提交合共30份政治庇護申請。目前已知有兩人獲批，但聯邦移民局在接受媒體查詢時，並未確認兩人的消息。

加拿大移民律師田光譽（Robert Tibbo）表示，港版「國安法」實施後，港人遭受嚴重政治迫害，預計前往加國申請難民庇護的港人持續上升。他指，如申請人曾被跟蹤，說明其人身安全已受到威脅。

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