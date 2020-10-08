英博彩公司聲稱網站失靈拒賠賭客$1700萬 想$60萬私下和解並簽保密協議捱告

英國一名男子在網上賭博贏得170萬鎊（約1700萬港元）後，博彩公司Betfred竟指網站失靈拒賠，並提出以6萬鎊（約60萬港元）簽署保密協議私下和解。英男拒絕，入稟控告博彩公司。

53歲的格林（Andrew Green）兩年來都在爭取這筆巨額獎金。他2018年1月在Betfred網站上玩紙牌遊戲時贏得170萬鎊，他說：「我無法相信自己贏了。我致電Betfred，他們向我讀出最終獎金金額，然後首次恭賀我。他們恭賀我成為百萬富翁，之後五天也繼續如此。他們甚至建議我開很多個銀行戶口，將獎金分散放，因為它金額太大。」

然而5天後他突然收到電話說是網站失靈，「所以他們不會為我提供170萬鎊獎金，但這段時間我從未收過對方交出的所謂失靈的證據」。

格林說自己是單親爸爸，試過四次心臟病發，做過11次心臟治療，「我以為人生會自此變得很美好，但自從頭五天後它卻變成了噩夢。我對贏到這種（獎金）感到很幸運，之後被奪走了，墮入了絕望谷底」。他說原本希望把一部份橫財分給姐妹，讓她改善生活，可以跟她兩個女兒去度假，可惜錢還沒到手，她去年已逝世。

格林認為Betfred無權取消獎金，上周入稟高等法院控告Betfred。他聲稱從未收到確認網站有問題的證據，「如果有失靈，那也是Betfred跟軟件供應商的事」。他形容這場獎金爭奪戰是持久戰，令他大受壓力、焦慮和心煩意亂，「簡直糟透了」。

英國《每日鏡報》

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