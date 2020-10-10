紐約直擊｜疫情反彈州長「封區」 華人商店偷偷違規營業

（北美通訊）紐約巿疫情快速反彈，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）本周四推出「封區」措施，部份華人社區的理髮店、美甲店和美容院，須再次關門兩周，防止疫情蔓延。《蘋果》記者在區內直擊，由於措施推行倉卒，部份商戶華人東主，在周五仍未得悉店舖已被劃入高危地區，違規繼續營業；也有理髮店和美甲店「偷雞」接客，隨時面臨每日被罰一萬元（美元，下同）的風險。

記者：林于鈴

布魯克林猶太社區自治公園（Borough Park）的武漢肺炎確診個案，在9月份急速反彈，為防止疫情擴散，州長周二宣佈推出「三級制」封區措施，把高危地區分為紅、橙、黃三區，作不同程度限制，最少維持兩周。

目前，紐約市整個布魯克林南部，均被劃成高危地區；鄰近自治公園的八大道（8th Avenue）及戴克高地（Dyker Heights）以北，則被劃為橙區，這兩區均是紐約巿華人熱門聚居地。另一個華人社區賓臣墟（Bensonhurt）則被劃為黃區，受影響較少。

疫情最嚴重的紅區，禁止人群聚集，只准必須行業店舖營業，餐廳禁止提供堂食，只准外賣；次級橙區則容許10人以內聚會和餐廳戶外用餐、有限度堂食，但理髮店、美甲店、美容院、健身室等有身體接觸的高危行業，必須關門；黃區則容許所有商店開門，但對餐廳及集會設人數限制。

阿Ben（化名）在「橙區」戴克高地經營理髮店，客人以華人為主，周四起關門。他形容，政府再次封區的決定非常倉卒，也沒有和業界溝通。他指，政府設立的高危地區地圖網頁，周三晚才運作，同區有其他行家在周四封區當日，仍不知道店舖已被劃入橙區，如常開店，直到當局派員巡查後，才被勒令即時關門。

阿Ben續指，其理髮店在今年6月中重開後，流失大量客人，加上種種防疫措施，如客人須隔行坐等，限制理髮店接待能力；目前，該店生意只及疫情前約三成至四成，他擔心店舖再停業兩周，會加快客人流失，因為巿民會到其他地區理髮。

他表示，傳統猶太人雖是自己的「鄰居」，但不是主要客戶，卻因他們防疫意識薄弱，而被勒令停業，「覺得很無辜」，希望政府未來加強社區教育工作。

另一華人聚居地八大道，記者周五點算，區內20多間理髮店、美甲店及美容院，約半數已停業，並在門外張貼告示，表示配合政府防疫措施關門兩周。不過，少部份商店仍然偷偷開門營業，阿May工作的理髮店是其中之一；她表示，周五早上收到客戶電話取消預約後，才知悉需要停業的消息，但對消息半信半疑，並指着對面的美甲店向記者說：「他們不是仍在開門做生意嗎？」

記者現場所見，最少一間理髮店和兩間美甲按摩店，仍為客人提供剪髮、美甲及足浴服務，有關店舖負責人均拒絕接受訪問。紐約州政府防疫網頁顯示，任何違反防疫措施者，可被罰款每日一萬元。

對於再次停業，阿May表示最擔心的不是生意，而是健康。她指出，封區措施只限制商業活動，但不會阻止人流跨區流動，恐怕病毒會由自治公園蔓延到其他區域。

餐飲業方面，八大道嘉林越南餐廳負責人玲姐表示，餐廳在6月重開自今，一直沒有提供堂食，只做外賣，相信新一輪封區措施影響有限，但她擔心疫情進一步惡化，衝擊整體巿道。

提供戶外用餐區及有限度堂食的美式餐廳Parlay，負責人Irwin表示，目前生意主要集中在周六和周日早巿，暫時未能評估封區措施對生意的影響，但未來會加強外賣服務。

至於自治公園，區內居民在封區措施公佈後連日示威後，周五大致回復平靜，主要購物街道13大道（13th Avenue）的服裝店、家品店等非必須行業，均遵守措施停業，但到處貼滿政治標語，表示對民主黨的不滿，及對總統特朗普的支持。

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