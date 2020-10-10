特朗普確診｜檢測及活動安排有困難 復出拉票或要延至周一

美國總統特朗普周五會再接受新型冠狀病毒檢測，以確認他身體的病毒量是否仍具傳播能力。路透引述白宮消息指，特朗普或要周一才能復出拉票，比起原訂的日子遲兩天。但他在周六，會於白宮出席活動，並發表講話。

特朗普周四接受電視訪問時，曾聲言會在周六到佛羅里達州、以及周日到賓夕法尼亞州舉行拉票集會，以證明自己已經完全康復。不過，特朗普的團隊認為他應該先接受病毒檢測，以免特朗普把病毒傳染給參加集會的人，後果將不堪設想。此外，團隊也認為只有兩天去準備兩場大型拉票活動是有點不切實際。

特朗普上周與拜登完成第一場辯論後，民調本已落後，跟着他確診入院，更令拉票活動戛然而止。特朗普原本想藉第二場辯論扳回一城，但對手拜登及辯論委員會為防傳染，都同意改現場辯論為視像辯論，在特朗普反對後，第二場辯論時間仍未定下來。

路透社

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