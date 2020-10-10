武漢肺炎 | 加拿大疫情反彈確診創新高 多倫多再次封城

（北美通訊）加拿大出現第二波武漢肺炎疫情，周四全國單日新增超過2,400宗確診，創單日新高。總理杜魯多表示，加國疫情正處關鍵時候；安大略省則宣佈收緊防疫措施，包括關閉餐廳堂食服務。

安大略省周五公佈，過去24小時內新增939宗確診，其中在疫情重災區多倫多及渥太華，分別新增336宗及126宗確診。位於西部的卑詩省，周四單日則錄得110宗新增確診。

安大略省省長福特（Doug Ford）勒令周六起，多倫多、皮爾（Peel）及渥太華地區的食肆及酒吧停止提供堂食，並關閉包括健身室、賭場、戲院、藝術中心等室內設施，新措施將維持至少28日。

該省首席醫療衞生官威廉斯醫生（David Williams）呼籲，民眾盡量避免一切非必要外出，也不要由高風險地區，到省內低風險地區旅遊。他補充，當局不排除在未來一段時間，在低風險地區推出更嚴格防疫措施。

當局指，疫情爆發地點集中在工作場所及各類社交場所。新禁令下，室內及室外活動人數上限將繼續分別維持10人及25人，上門看樓、私人補習、婚禮等服務皆受影響，但學校及宗教活動維持開放。

多倫多大學公共健康教授布朗（Adalsteinn Brown）表示，根據疫情模型數據，安省已進入最差情況（worst-case scenario），需要政府介入打破病毒傳播鏈，可幸的是，學校情況仍屬相對可控範疇。

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