武漢肺炎 | 微軟宣佈可永久Work From Home 增加上班時間彈性

（北美通訊）美國武漢肺炎疫情持續惡化，總部位於西雅圖的科技巨頭微軟公司宣佈，旗下員工可選擇永久在家工作，甚至可申請調離原居地上班。

微軟公司發出內部通告，提出新彈性上班安排。通告指，員工可以把不多於一半上班時間，改在家中完成；若有意永久在家工作，向上司申請並批准後，其位於微軟辦公室內的工作空間將被騰空，但仍然可以在辦公室內的共享空間工作。

另外，微軟開放員工申請遷居到美國國內其他地方在家工作，公司不會支付遷居費用，但會補償其辦公室相關開支；遷居後的薪金及福利，按內部地區政策而調整。遷離原居地後，員工毋須得到上司批准，就可以改變上班時間，甚至申請轉為兼職員工。

微軟早前宣佈，因應武漢疫情持續蔓延，最快在明年1月才重開辦公室。雖然在家工作變得普遍，但公司指，部份工種如數據中心、硬件實驗室、人事培訓部門等員工，因為工作性質特別，仍需留在辦公室上班。

除了微軟，Facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）早前表示，公司數萬名員工已逐步過渡至遙距上班，半數員工可以在未來五年至十年，選擇永久留家工作。

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