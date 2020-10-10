普京情婦銷聲匿跡兩年 消息：神隱證明她已誕下普京孩子

俄羅斯總統普京的緋聞情人、奧運前體操冠軍卡巴耶娃（Alina Kabaeva）被指去年在莫斯科誕下一對孿生子後，自此銷聲匿跡。她自2018年起再未出現在公眾視線中，當時據說她懷有普京的孩子兩個月，但她的一位密友表示，卡巴耶娃仍會貼心地為友人母親掃墓。

莫斯科消息人士表示：「普京極度着重私隱，他多年來一直將兩名成年女兒用假身份藏起來，即使到了現在，他偶爾談到她們時，也從未提及她們的名字。若果卡巴耶娃的確為他誕下孩子，她藏匿起來便可能是最佳證據。他對家人的安全極為執着。」

卡巴耶娃全盛時期的兩名戰友中，其中一人已經選擇低調生活，另一位烏蒂亞謝娃（Lyasan Utiasheva）本周向俄羅斯傳媒「Infox」透露，她每一次為母親掃墓時，都見到墓前放有鮮花及一張卡寫上「愛你，卡巴耶娃」。她指自己只認識一位卡巴耶娃，故肯定鮮花和卡是來自卡巴耶娃。

烏蒂亞謝娃說儘管卡巴耶娃與其他人斷絕聯絡，但她知道如果自己有需要的話，仍然可以致電對方，不會因為對方迴避聯繫而感到厭惡，「如果一個人決定離開公眾視線生活的話，一定要尊重對方的選擇」。

37歲的卡巴耶娃是韻律體操史上得獎最多的運動員之一，贏過兩面奧運獎牌、14面世界錦標賽獎牌和25面歐洲錦標賽獎牌。從體壇退役後，她投身政壇，成為普京所屬統一俄羅斯黨的國會議員。她曾為雜誌拍攝半裸照、出演過一部電影，也嘗試過做歌手，最近期的職位是國家傳媒集團（National Media Group）老闆。

卡巴耶娃與普京的緋聞最初在2008年出現，當時《莫斯科記者報》（Moskovsky Korrespondent）報稱他們訂婚，但報道被否認後，報館被勒令停業。她2004年曾跟政治人物穆塞利亞尼（David Museliani）訂婚，但一年後分手收場。有傳卡巴耶娃2015年誕下第一個孩子，而普京是孩子的爸爸，但報道同樣遭到否認。去年4月卡巴耶娃被指為普京誕下孿生子時，庫拉科夫婦產科研究中心封鎖VIP四樓全層讓她入住。

普京1983年跟前妻柳德米拉（Lyudmila Shkrebneva）結婚，二人育有兩個女兒瑪麗亞（Mariya Putina）和葉卡捷琳娜（Yekaterina Putina），2013年離婚。極度關注私隱的他一次受訪時，指自己不似其他領袖將家人帶入公眾視線，強調民眾是投票給他，不是他的家人，「你沒有在過我的生活，不了解什麼是安全問題」。

英國廣播公司／《每日郵報》

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