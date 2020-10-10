亞阿衝突互轟集束彈殃及平民

亞美尼亞與阿塞拜疆的軍事衝突已持續逾兩周，造成超過400人死亡，雙方都被指曾使用集束彈，令無辜的平民亦受牽連。

國際禁用 已奪400命

自兩國戰事上月爆發以來，傳媒和人權組織都證實由亞美尼亞控制的納戈爾諾─卡拉巴赫地區首府斯蒂班納克特住宅區曾受集束彈襲擊，該區一直是阿塞拜疆的攻擊目標。阿塞拜疆周二亦指控亞國使用這種武器攻擊其主要天然氣管「巴庫-第比利斯-杰伊漢」管道，但未提供證據。

集束彈能一次過投放出大量小炸彈，無差別地攻擊指定範圍內的目標，某些更未必會即時爆炸，對附近居民構成長期威脅，全球百多個國家已簽署《集束彈藥公約》（CCM）禁止使用這種武器。雖然亞美尼亞與阿塞拜疆都不是締約國，但使用無差別攻擊武器本身已違反國際法。CCM促請雙方立即停止使用。

戰事仍未有緩和之勢，亞美尼亞前日指再有26名士兵死亡，總數增至376人，連同阿塞拜疆早前報稱的31人，最少已有400人死亡。亞美尼亞譴責阿方前日發炮攻擊位於舒沙（Shusha）的聖救主基督主教座堂，造成嚴重損毀，阿方否認指控，堅持不會以宗教建築和古蹟作目標。國際社會繼續為斡旋兩國努力。阿塞拜疆外長巴伊拉莫夫前日於瑞士日內瓦與法國、俄羅斯和美國外交官商討局勢，法國稱正邁向停火。巴伊拉莫夫與亞美尼亞外長姆納察卡尼揚昨赴莫斯科參與新一輪談判。

英國《衞報》/路透社/法新社/美聯社