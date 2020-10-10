雙十慶典｜克魯茲祝賀並籲美放寬對台外交限制 「美國為與台灣人民並肩而自豪」

美國共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）周五發聲明祝賀台灣雙十慶典，並呼籲美國放寬對台外交限制。他表示即使中共敵意日增，台灣依然堅毅不屈，美國為能與台灣並肩感自豪。

克魯茲周五表示，去年很榮幸能夠與台灣總統蔡英文一起在台灣參加雙十慶典，即使面對北京日益增強的敵意，台灣仍堅毅對抗中共壓迫與欺凌，「美國很自豪能與台灣人民並肩」。克魯茲去年10月訪台出席雙十慶典，是近35年來、首名出席雙十活動的美國參議員，也是克魯茲首次訪問台灣。

克魯茲在周五的聲明中指，中國花大量時間與資源孤立台灣，包括試圖影響美國國內輿論。他批評荷李活時常屈服中共要求，像將電影中演員外套上的日本國旗和中華民國旗移除等。

他強調美國不應聽從中共指令，應移除前總統奧巴馬任內施行的對台外交限制，讓台灣官員得以在美國領土自豪展示中華民國旗。他也呼籲美方應對抗中國在美的言論審查及外宣行動。

克魯茲近年在國會採取多項親台行動，包括2月提出「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act），希望讓執行公務的台灣外交與軍方人員，在美國領土展示中華民國旗並穿着制服，法案目前仍待參院外交委員會審議。9月中參議院一場外交委員會聽證會上，克魯茲也要求國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）移除美國對台外交限制。

中央社

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