一周大選焦點｜特朗普急不及待重開造勢大會 第二場電視辯論正式取消

（北美通訊）美國總統特朗普在選舉日前一個月確診武漢肺炎，為選情增添變數。在白宮醫生宣佈他可於周六，即確診第十日，重返公眾場合後，據報他計劃同日於白宮南草坪舉行一場2,000人的造勢大會。外界醫學專家表示震驚，質疑他這樣快結束隔離是否符合疾病控制和預防中心（CDC）指引。而原訂下周四（15日）舉行的第二場電視辯論就確定取消。

即使有白宮醫生保證，但總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）顯然不相信特朗普隔離短短十天就不會再有傳染風險，最先建議第二場電視辯論改以網上進行，但受到特朗普團隊極的力反對，他們質疑委員會是故意作這安排以保護拜登，免受現場辯論的攻擊；並反建議將餘下兩場辯論都順延一星期舉行。拜登團隊則強烈反對改期。

最終委員會在周五發聲明，宣佈15日在邁阿密舉行的總統選舉電視辯論取消，並重申22日在納什維爾舉行最終辯論會如期舉行。當晚的主持是NBC新聞的Kristen Welker，辯論會採用「市政廳形式」（town-hall style），即時由現場觀眾向候選人提出問題。

白宮醫生康利（Sean Conley）周四發備忘錄，指特朗普已完成醫治武漢肺炎的療程，預計他在這個周末，就可以安全地參與公眾活動。他的競選團隊隨即公佈，他會在周一到佛羅里達出席活動。而ABC新聞就引述消息指，他周六就會急不及待在白宮舉行一場2,000人造勢大會。地點選在南草坪，特朗普則會在露台演講，是繼他在共和黨全國代表大會發表接受提名演講後，再一次在白宮舉行競選活動。

不過，白宮這次舉辦公眾活動，觸動不少人，特別是公共衞生專家的神經。因為才剛於兩個星期前，特朗普在玫瑰園舉行大法官提名記者會過後確診。該記者會被認為是白宮群組的散播源頭，除特朗普和第一夫人梅拉尼婭外，還至少造成二十多人感染。美國首席傳染病專家福西（Anthony Fauci）直言，白宮發生了一場超級傳播事件，並提及出席者不戴口罩又不保持社交距離。

加大三藩市分校傳染病醫生Phyllis Tien指出，特朗普接受的一系列治療顯示他病情嚴重，未來幾天仍有可能出現病情惡化，因此隔離時間應該延長至他發病後的20天。亦有醫生指出，白宮醫生迴避提及特朗普的最新檢測是否陰性。

不過，據消息人士講，這次的白宮聚集會採取安全措施，包括要求出席者自攜及佩戴口罩，並需要即場量度體溫和填寫健康申報表。而出席星期一佛羅里達州奧蘭多國際機場造勢大會的人，亦將要填寫免責聲明，表明自願承擔可能感染武漢肺炎風險。

經過首場電視辯論和染疫住院後，Yahoo News和YouGov聯合做的民調顯示，特朗普陣營想爭取的三大板塊選民，包括「對共和、民主兩黨缺乏好感」、「於2016年和2018年都投給第三政黨」以及「高學歷白人女性」都流失到對手手中。這三大板塊對兩人的支持度，拜登分別高出10個、16個和12個百分點。

Yahoo News認為，特朗普流失這三大板塊選民，與拜登無關，而是特朗普個人問題，包括在首場電視辯論中不守規則，以及輕視武漢肺炎疫情導致出現白宮群組，都讓選民對特朗普越來越失望。

而這星期上演的副手辯論，被一隻蒼蠅奪去焦點，民主黨藉此大造文章。不過，有學者認為，與彭斯相比，賀錦麗的表現欠成熟，在多個議題上答非所問。連黨友超新星、眾議員奧卡西奧-科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）都在Twitter上批評賀錦麗的環保政策立場。

事源彭斯質疑，若拜登入主白宮，便會禁制被認為會加劇污染的開採天然氣技術「水力壓裂」（Hydraulic fracturing），賀錦麗極力否認會這樣做，雖然她自己在參加民主黨內總統初選時，多次表明會禁止。支持綠色新政的AOC忍不住在Twitter上提出異議。

不過，美國主流傳媒都認為賀錦麗是這場辯論的贏家。而福布斯（Forbes）報道，在辯論進行期間，至晚上11時為止，民主黨籌款平台「藍色行動」(ActBlue）便收到至少600萬元捐款。至翌日早上9時半更累計收到1,500萬元。相比拜登對特朗普的首場辯論，在辯論結束前只收到480萬元。

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