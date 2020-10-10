一生篤力反核多次入獄 「拒絕沉默」修女睡夢中逝世

熱衷反核運動的多明尼加裔美籍修女普拉特（Ardeth Platte）上月30日在睡夢中離世，享年84歲，多明尼加女修會形容普拉特是「公義的傳道士、和平的探求者、老師、富有同情心的鄰居好友，與邊緣者站在一道」。與普拉特一同在華盛頓天主教工人中心工作的修女吉爾伯特確認她的死訊，指她死前數天仍在參與反核武的街頭運動。

普拉特1936年出生於美國密歇根州，18歲時加入大急流域的多明尼加女修會至今66年。她一生多次因和平示威被捕和坐牢，2010年，她在田納西州橡樹嶺一場示威中，闖入隸屬國家核安全局的Y-12國家安全大樓而被捕。她在審訊中說：「核武是暴力的根源，必須被廢棄，所以我拒絕沉默。」她最終被判監四個月。

2002年10月，普拉特、吉爾伯特和另一名現時已故的多明尼加裔修女赫德森，在科羅拉多州韋爾德縣一顆裝有2萬噸核彈的洲際彈道導彈「義勇兵三型」上潑自己的鮮血。三人被控蓄意破壞罪，普拉特被判監41個月，另外兩名修女分別被判監33個月和30個月。

美聯社

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