【病癒發火】

美國總統特朗普因患武漢肺炎而久未現身公開場合，前日經電話訪問發「地圖炮」，圖復出前搶輿論焦點預熱下月大選，猛烈抨擊民主黨政敵之餘，亦鞭撻自己下屬，包括警告司法部長巴爾若不起訴前朝奧巴馬政府「滲透」他上屆競選工程將遺臭萬年，又斥國務卿蓬佩奧未公開他上屆競選對手希拉莉的「電郵門」黑材料。

特朗普分別受訪於霍士新聞及霍士財經頻道，在後者表示除非去年指派了檢察官調查「通俄調查」起源的巴爾，就「我國史上最大政治罪行」起訴「滲透我競選工程」者，「否則我不會滿意」。他指調查已有齊起訴所需資料，「但他們想要更多更多更多……而我跟巴爾說『不需要了』」，更謂巴爾「要不是史上最偉大司法部長」，就會落入史冊中「相當悲慘的境地」。

拿蓬佩奧出氣

此前，特朗普已在社交網站Twitter怒斥仍未拘捕所有涉案者的司法部「可恥」，又以全大階英文字母轟民主黨人借滲透其競選工程「政變」，「（前副總統兼特朗普目前總統競選對手）拜登、奧巴馬和狡猾（前國務卿）希拉莉主導這個叛國陰謀！！！拜登不應獲准參選——被捕！！！」

特朗普原本期待「通俄調查」起源調查，可查出通俄調查的不法行為，並將之與奧巴馬政府官員包括拜登扯上關係，但年半過去且大選尚餘不足一個月，司法部只起訴了一名篡改談及FBI監控特朗普競選顧問電郵的FBI前律師。

斥佩洛西想搞政變

特朗普亦在前日訪問中拿蓬佩奧出氣，指他「不知怎地」無法取出藏在國務院的希拉莉電郵，「我因此不滿他」；更指FBI局長克里斯托弗．雷一直令他失望，不查他口中的選舉不公，「他不當選票（舞弊）是問題」。

被特朗普攻擊的當然不少得民主黨人，他指拜登就算當選，都會因精神狀態不允許，而上台不過兩個月，屆時將會由其副手賀錦麗頂上，但她是「共產主義者」兼「怪獸」；其後又發推斥眾議院議長佩洛西想搞政變，因後者宣佈推動立法設委員會檢討特朗普身體狀況，必要時逼他將總統權力暫時移交副總統彭斯，「瘋狂佩洛西才應被觀察」。然而，國會目前不會處理立法事宜，佩洛西此舉勢難成事。

特朗普又在上述訪問預告今晚或會到佛羅里達州造勢，但前提是競選團隊有足夠時間籌備，又稱會再接受病毒檢測，但認為自己已不會將武肺傳染開去，而他受訪時偶爾咳嗽。

白宮醫生康利此前謂特朗普已完成治療，預期今日能再出席公開場合。

美國《紐約時報》