人權監察促阿根廷 停用人臉辨識對待未成年疑犯

人權組織「人權監察」（Human Rights Watch）批評阿根廷首都布宜諾斯艾利斯當局以實時人臉辨識技術，識別涉嫌犯案的未成年人士，要求立即停用。

布宜諾斯艾利斯去年4月起對未成年疑犯使用相關技術，是全球唯一採用這種技術對待未成年人的國家。「人權監察」指，雖然現時未有未成年人因此被捕，但這技術有機會出錯，使被誤認觸犯盜竊等罪行的兒童日後在升學和就業方面被不公平對待。組織表示過往曾有三宗成年人因系統出錯而被錯誤拘捕的個案。

「人權監察」的兒童權利與科技研究員韓惠珽指，年輕人發育期間的容貌可在數個月內出現變化，使用人臉辨識技術極有問題，而「被起訴的兒童的個人資料會在網上公佈，任何人都可上網查閱和下載，違反國際法和國家標準。當地政府還可以把有關數據植入安裝在火車站的人臉辨識系統，協助警察搜捕」。他批評當局對有關科技理解不足，使用前未經公眾諮詢，亦未有保障公眾權益。

組織指未成年疑犯的私隱權備受國際法保護，故已去信布宜諾斯艾利斯市政府和阿根廷政府，要求當局在罪犯資料庫中移除所有未成年人的資料；停止在火車站使用人臉辨識技術識別疑犯，尤其是未成年人及發放可證實的系統表現數據。

布宜諾斯艾利斯市政府回應指，人臉辨識系統是根據聯合國人權指引下設立，「自2019年9月至今未曾錄得任何故障」。

路透社

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