天下防中｜日本警視廳擬改組 加強應對中國及北韓

日本放送協會報道，日本警視廳外事部門將會改組，由原本3個課擴編至4個課，而原有的課也將會加強配備，應對中國以及北韓日益活躍的情報活動。

據了解，日本警視廳外事部門下設一課針對俄羅斯﹔外事二課專責亞洲事務﹔外事三課則監視國際激進組織。新的改組計劃就是將外事二課一分為二，新成立的課將會專門應付北韓，而原本的二課就會加強配備應對中國。

報道指中國在高科技等領域的間諜活動轉趨活躍，甚至會偽裝成商業行為來竊取情報。加上中國正與美國展開激烈的科技競爭，所以日本有必要加強防範。至於北韓，日方認為平壤持續開發核武和彈道飛彈，對日本構成極大威脅，東京政府研判北韓或將加強在日本境內的間諜活動。

日本警視廳外事部門是在二戰後成立，當年的主要目的是對抗蘇聯共產主義入侵，部門編制不是經常改動，對上一次改組已是19年前。

中央社 / 日本放送協會

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