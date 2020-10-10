雙十慶典｜台灣多個邦交國去信聯合國秘書長 支持台灣加入聯合國體系

國際呼籲批准台灣加入國際組織的呼聲日增，在第75屆聯合國大會落幕後，台灣10個邦交國周六向聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）提交聯署信，不滿台灣遭聯合國排除在外，並為台灣提出三大訴求。

台灣10個邦交國要求聯合國立即行動，處理台灣逾2,300萬人被不當排除在聯合國體系外的情況、解決聯合國不當剝奪台灣民眾與傳媒進入聯合國參觀、出席或採訪會議與活動的權利，以及聯合國要確保台灣平等、有尊嚴地參與實現可持續發展目標（SDGs）的相關會議、機制與活動，並作出貢獻。

參與聯署的10個國家分別是伯利兹、斯威士蘭、海地、馬紹爾群島、瑙魯、帛琉、聖克里斯多福及尼維斯、聖盧西亞、聖文森及圖瓦盧，另有4個國家單獨去信，包括危地馬拉、洪都拉斯、尼加拉瓜及巴拉圭。在早前的聯合國大會，台灣15個邦交國中也有12國在總辯論時，提及支持台灣加入聯合國體系。

伯利兹駐聯合國常任代表楊恩（Lois Michele Young）在遞交聯署信後，轉述跟古特雷斯會晤情形，她指有特別強調應讓台灣參與世界衞生大會，又指台灣4年前最後一次參與世衞大會的過程很理想，應該改為可定期參與。

古特雷斯回應指世衞大會不受他控制，楊恩於是指對方如果表態將很具份量，希望他可為台灣發聲並發揮其影響力。至於台灣民眾無法持台灣護照進入聯合國場地，古特雷斯回應指「會了解相關情況」。

駐紐約台北經濟文化辦事處處長李光章表示，台灣政府感謝邦交國的支持，認為「台灣模式」的民主防疫不但成功防止台灣疫情爆發，也可盡所能援助全球超過80個國家。

李光章亦指：「在疫情持續肆虐的時刻，台灣可以幫忙。我們鄭重呼籲世界衞生組織基於維護全人類健康福祉，邀請台灣參加下個月即將復會的世界衞生大會，攜手合作共創更美好的疫後時代，實現我們盼望的未來及我們需要的聯合國。」

中央社

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