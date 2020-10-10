颶風襲美｜德爾塔襲德州路易斯安那州 多處停電逾45萬戶受影響

美國路易斯安那州及德州東南部受到二級颶風德爾塔（Delta）吹襲，當地出現停電，超過45萬戶家庭或商戶受影響，另550萬人受到洪水威脅。

德爾塔以每小時160公里移動，周五在美國路易斯安那州附近登陸，目前已減弱為一級。當地8月底受四級颶風勞拉（Laura）吹襲，帶來極大破壞，美國有線新聞網絡氣象專家塞特（Tom Sater）指，德爾塔的風力雖然比勞拉弱，但影響範圍更廣泛。根據電力追蹤網站poweroutage.us數據，逾45萬住戶或商戶停電，當地部份居民上周才剛恢復電力供應，如今又再次斷電。

德爾塔更為當地帶來持續的暴雨、大風、山泥傾瀉，部份房屋當日受到勞拉（Laura）破壞仍未完成修葺，居民只用帆布遮蓋屋頂的破洞，結果帆布又被強風吹走，路邊滿佈碎片。由於德爾塔波及的地區面積龐大，連帶德州和路易斯安那州邊界接壤的小鎮亞瑟港（Port Arthur）都停電。

德爾塔還為廣泛地區帶來洪水威脅，美國國家氣象局（National Weather Service）指，路易斯安那州的降雨量多數地方的降雨量達12.7-25.4厘米，個別地區的雨量更可能達38.1厘米。

不少地區已頒佈了強制疏散令，路易斯安那州州長愛德華茲（John Bel Edwards）表示：「（德爾塔）減弱的事實，不代表任何一人可減低注意力或警惕，因為它（德爾塔）仍是一個嚴重問題，會為路易斯安那州帶來重大影響。」

路易斯安那州卡梅倫（Cameron）居民布利翁（Leona Boullion）稱，自己寓所在勞拉吹襲後仍能倖存，但不知今次能否同樣幸運。她說：「我要收拾行裝準備再次離開，我只希望回來時還剩下一些東西。」

美國有線新聞網絡

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